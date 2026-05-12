Lisa Rossi d’argento nel disco ai Campionati di Società Cadetti

Durante la terza giornata dei Campionati di Società Cadetti e Cadette, svoltasi allo stadio Tenti di Arezzo, l’atleta dell’Alga Atletica Arezzo si è distinta vincendo una medaglia d’argento nel disco. La competizione ha visto coinvolti giovani atleti provenienti da diverse province, con l’atleta locale che ha ottenuto un risultato di rilievo nella prova del lancio del disco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

AREZZO – Arriva un importante risultato per l’Alga Atletica Arezzo nella terza giornata della fase interprovinciale dei Campionati di Società Cadetti e Cadette, andata in scena allo stadio “Tenti” di Arezzo. Nonostante una giornata segnata da pioggia battente e forte vento, i giovani atleti aretini sono riusciti a ottenere ottimi piazzamenti e numerosi record personali. A brillare è stata soprattutto Lisa Rossi, protagonista nel lancio del disco dove ha conquistato la medaglia d’argento grazie a una misura di 22.93 metri. Una prestazione di alto livello che le ha permesso anche di migliorare il proprio record personale di ben 2.67 metri. Buoni risultati anche per Tommaso Mugnai, vicino al podio in due specialità.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Lisa Rossi d’argento nel disco ai Campionati di Società Cadetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lisa Rossi vince l’argento nel disco ai Campionati di Società CadettiArezzo, 12 maggio 2026 – I Cadetti e le Cadette dell’Alga Atletica Arezzo in pista tra le mura amiche. Centro Taekwondo Arezzo: un oro e un argento ai Campionati Italiani CadettiArezzo, 1 aprile 2026 – Un oro e un argento per il Centro Taekwondo Arezzo ai Campionati Italiani Cadetti.