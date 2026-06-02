Mercoledì 3 giugno si svolgeranno a Turku, in Finlandia, i Paavo Nurmi Games, tappa del World Continental Tour di livello gold. La manifestazione vedrà protagonisti i eventi di lanci, con numerosi atleti che si sfideranno in questa disciplina. L'appuntamento fa parte del circuito internazionale che si colloca subito dietro alla Diamond League, e tra gli atleti attesi ci sono anche alcuni in attesa di incontrare un atleta di rilievo.

I lanci saranno i grandi protagonisti dei Paavo Nurmi Games, la tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante alle spalle della Diamond League) che andrà in scena mercoledì 3 giugno a Turku (Finlandia). Camryn Rogers nel lancio del martello, Jessica Schilder nel getto del peso e Kristjan Ceh nel lancio del disco saranno tra le stelle della serata. Rogers ha iniziato la stagione con il record nordamericano di 81.13 metri, quarto riscontro all-time nella specialità. La Campionessa Olimpica e due volte Campionessa del Mondo sfiderà le padrone di casa Krista Tervo e Silja Kosonen, la due volte medaglia mondiale statunitense Janee’ Kassanavoid. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, i Paavo Nurmi Games animano il World Tour tra grandi lanci e l’attesa per Karalis

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