Cinecittà World accende l’estate 2026 | arriva Aqua World tra scivoli show e grandi eventi serali

Il parco divertimenti situato vicino a Roma annuncia l’apertura ufficiale della stagione estiva 2026, prevista per il 30 maggio. Per questa occasione, verrà inaugurata una nuova attrazione chiamata Aqua World, che include scivoli, spettacoli e grandi eventi serali. La manifestazione si svolge all’interno di Cinecittà World, che proporrà un calendario ricco di attrazioni e spettacoli durante i mesi caldi. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza completa di divertimento e intrattenimento.

Dal 30 maggio 2026 Cinecittà World dà ufficialmente il via alla sua Estate 2026 con un mix di attrazioni, spettacoli ed eventi che trasformano il parco divertimenti alle porte di Roma in una vera e propria “vacanza in un giorno”. Grande protagonista della stagione sarà Aqua World, il parco acquatico con spiagge, scivoli, aree relax e feste in piscina. Con il ponte del 2 giugno, l’offerta estiva entra nel vivo e il divertimento si prolunga anche nelle serate estive sotto le stelle, tra show, musica e appuntamenti speciali. Aqua World: il parco acquatico a pochi minuti da Roma. Cuore dell’estate sarà Aqua World, l’area acquatica di Cinecittà World pensata per tutte le età. 🔗 Leggi su Funweek.it

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