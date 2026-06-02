Giuseppe Disabato, atleta italiano specializzato nella marcia, ha stabilito un nuovo record personale durante un’ultima competizione. La sua preparazione include allenamenti intensi e sacrifici quotidiani, con l’obiettivo di qualificarsi per le prossime Olimpiadi. Disabato, 23 anni, ha già ottenuto risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale, e punta a migliorare ulteriormente le sue prestazioni nelle prossime stagioni.

Un viaggio dentro la vita e la carriera di Giuseppe Disabato, uno dei talenti più promettenti dell’atletica italiana e della marcia mondiale.?????? Non solo risultati e cronometri: Focus Atletica entra nel lato più umano dell’atleta, raccontando il percorso personale dietro una delle stelle emergenti della Nazionale italiana. Parleremo di:?? Europei e Mondiali giovanili?? Record italiani Under 20???? Nazionale maggiore e debutto mondiale?? Allenamenti e crescita mentale?? Famiglia, emozioni e sacrifici?? Obiettivo Los Angeles 2028 OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ATLETICA | Giuseppe Disabato: il futuro della marcia italiana tra record, sacrifici e sogni olimpici

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