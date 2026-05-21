FOCUS – ATLETICA | Stephen Baffour | la nuova freccia azzurra tra record sacrifici e sogni olimpici

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stephen Awuah Baffour, atleta di origini inglesi, ha recentemente ottenuto risultati significativi nel campo dell’atletica leggera, raggiungendo le semifinali a competizioni europee e mondiali indoor nel 2025. Dopo aver iniziato la sua carriera sui campi atletici in Inghilterra, ha scelto di indossare la maglia azzurra, affrontando numerosi sacrifici e trasferimenti. La sua crescita nel settore della velocità ha attirato l’attenzione nel panorama sportivo internazionale, portandolo a un passo dai grandi appuntamenti olimpici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dai campi di atletica inglesi alla maglia azzurra In questa intervista esclusiva Stephen Awuah Baffour racconta la sua incredibile crescita nel mondo della velocità: dai sacrifici lontano da casa fino alle semifinali europee e mondiali indoor conquistate nel 2025. Una storia fatta di talento, resilienza e determinazione Tra studio universitario, lavoro e allenamenti, Stephen è diventato una delle nuove promesse dell’atletica italiana, correndo fino a 10”17 nei 100 metri e 6”61 nei 60 indoor. Parliamo della scelta di rappresentare l’Italia, del rapporto con la Nazionale azzurra, delle staffette, dei sogni olimpici e del futuro della velocità italiana Un’intervista autentica e intensa per scoprire il lato umano e sportivo di uno dei talenti emergenti dell’atletica italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

focus 8211 atletica stephen baffour la nuova freccia azzurra tra record sacrifici e sogni olimpici
© Oasport.it - FOCUS – ATLETICA | Stephen Baffour: la nuova freccia azzurra tra record, sacrifici e sogni olimpici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FOCUS - ATLETICA | Stephen Baffour: la nuova freccia azzurra tra record, sacrifici e sogni olimpici

Video FOCUS - ATLETICA | Stephen Baffour: la nuova freccia azzurra tra record, sacrifici e sogni olimpici

Sullo stesso argomento

Oltre il gesto atletico: tra sfide sociali, record e sogni olimpiciLo sport non è mai stato un semplice esercizio di forza o una celebrazione del gesto atletico, ma il riflesso più nitido delle ambizioni e delle...

Leggi anche: FOCUS TIRO CON L’ARCO | Roberta Di Francesco: argento europeo, oro italiano e sogni olimpici

Stephen Awuah Baffour: Minimo 1015 nei 100 e sogno staffettaStephen Awuah Baffour, ventiduenne sprinter italiano, ha rilanciato le sue ambizioni in un’intervista rilasciata durante Sprint Zone. L’atleta punta a centrare il minimo di 1015 nei 100 metri e sogna ... it.blastingnews.com

Atletica: altro 'lampo' italiano, Baffour corre i 60 in 661Bel progresso sui 60 metri di Stephen Awuah Baffour, nome emergente della velocità italiana. A Sheffield, in Gran Bretagna, il 21enne sprinter nato a Genzano, alle porte di Roma, e che ora vive a ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web