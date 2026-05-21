Stephen Awuah Baffour, atleta di origini inglesi, ha recentemente ottenuto risultati significativi nel campo dell’atletica leggera, raggiungendo le semifinali a competizioni europee e mondiali indoor nel 2025. Dopo aver iniziato la sua carriera sui campi atletici in Inghilterra, ha scelto di indossare la maglia azzurra, affrontando numerosi sacrifici e trasferimenti. La sua crescita nel settore della velocità ha attirato l’attenzione nel panorama sportivo internazionale, portandolo a un passo dai grandi appuntamenti olimpici.

Dai campi di atletica inglesi alla maglia azzurra In questa intervista esclusiva Stephen Awuah Baffour racconta la sua incredibile crescita nel mondo della velocità: dai sacrifici lontano da casa fino alle semifinali europee e mondiali indoor conquistate nel 2025. Una storia fatta di talento, resilienza e determinazione Tra studio universitario, lavoro e allenamenti, Stephen è diventato una delle nuove promesse dell’atletica italiana, correndo fino a 10”17 nei 100 metri e 6”61 nei 60 indoor. Parliamo della scelta di rappresentare l’Italia, del rapporto con la Nazionale azzurra, delle staffette, dei sogni olimpici e del futuro della velocità italiana Un’intervista autentica e intensa per scoprire il lato umano e sportivo di uno dei talenti emergenti dell’atletica italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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FOCUS - ATLETICA | Stephen Baffour: la nuova freccia azzurra tra record, sacrifici e sogni olimpici

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