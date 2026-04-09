Si avvicinano i Mondiali di marcia a squadre del 2026, in programma domenica 12 aprile a Brasilia. Tra gli atleti italiani in gara ci sono Disabato e altri giovani talenti, pronti a rappresentare il paese in questa competizione internazionale. La manifestazione coinvolge diverse nazioni e si svolge in un clima di attesa e preparazione. La gara si svolgerà nel corso dell’ultima giornata dell’evento, che si estenderà per più giorni.

Ultimi giorni di attesa in vista dei Mondiali di marcia a squadre 2026, che si disputeranno domenica 12 aprile a Brasilia. L’ambiziosa spedizione italiana, in assenza delle varie Antonella Palmisano, Valentina Trapletti e Alexandrina Mihai, si affida principalmente a Massimo Stano e Francesco Fortunato sulle nuove distanze (maratona e mezza maratona) introdotte da World Athletics per le categorie assolute. La marcia azzurra guarda però al futuro e si presenterà nella capitale brasiliana (a quasi 1200 metri di altitudine) con diversi giovani emergenti chiamati a fare esperienza su un palcoscenico di livello globale in modo da arrivare più preparati ai grandi appuntamenti dei prossimi anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, l’Italia marcia nel futuro con Disabato e gli altri giovani talenti in gara ai Mondiali a squadre

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