Atalanta sorpresa per Kamaldeen Sulemana | il ghanese è stato convocato ai Mondiali

Da ilgiorno.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ct del Ghana ha annunciato la lista dei 26 giocatori convocati per i Mondiali, includendo il 24enne attaccante dell'Atalanta Kamaldeen Sulemana. La convocazione rappresenta una sorpresa per il club bergamasco, poiché il giocatore non era previsto tra i chiamati. La selezione ufficiale è stata comunicata oggi. Sulemana si unirà alla nazionale ghanese per la partecipazione alla competizione mondiale.

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Bergamo, 2 giugno 2026 – Un altro atalantino vola ai Mondiali: il 24enne attaccante Kamaldeen Sulemana è stato inserito nella lista dei 26 convocati dal ct del Ghana, il portoghese Queiroz. Convocazione non scontata per l’esterno offensivo nerazzurro, reduce da una stagione negativa: in 37 presenze con la Dea appena 3 gol e 2 assist. Cifre da tarare perché a fine settembre Sulemana era a 2 gol, segnati entrambi a Torino, consecutivamente, contro Toro e Juve, e a 2 assist e frettolosamente veniva già inserito tra le possibili rivelazioni stagionali. Exploit mancato. Dopo l’exploit di settembre (quando ha avuto spazio mancando Lookman, allora... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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