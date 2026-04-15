Neymar è tornato al Santos, club in cui è cresciuto, e a 34 anni continua a richiamare l’attenzione per il suo talento. Di recente, si è parlato di una possibile convocazione con il Brasile ai Mondiali e di una conversazione tra l’allenatore e il presidente del paese, avvenuta per discutere del suo coinvolgimento. Il calciatore si sta preparando a mostrare ancora una volta le sue capacità in campo.

Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con l’agente del polacco, ma un altro dirigente rossonero si oppone! Calciomercato Udinese: la rinascita di Zaniolo. Rebus futuro tra riscatto e interesse delle big, cosa succederà al termine della stagione Rinnovo Vlahovic Juventus: il club mette in ghiaccio il prolungamento! I motivi e cosa aspettarsi adesso per la firma del serbo Infortunati Juve, lesione per Cabal! Le condizioni di Yildiz, Kelly e Thuram dopo l’allenamento odierno. Cos’è successo alla Continassa Ambrosini ci va giù pesante sul Milan: «Puoi mettere anche 6.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Neymar convocato con il Brasile ai Mondiali? Ancelotti telefona al presidente Lula, retroscena a sorpresa sul fuoriclasse del Santos. Cosa si son detti

Notizie correlate

Il Presidente del Brasile Lula: “Ancelotti mi ha chiesto se deve portare Neymar ai Mondiali”Il Presidente Lula ha rivelato il confronto che ha avuto con Ancelotti sulla possibile convocazione di Neymar ai Mondiali: "Ha le qualità ma deve...

Neymar convocato a sorpresa da Ancelotti: può giocare i Mondiali 2026 con il BrasileL'attaccante, classe 1992, è stato inserito nell'elenco dei 50 pre-convocati del Brasile per le amichevoli di marzo con Francia e Croazia.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Il Brasile, Ancelotti e il caso Neymar: il curioso retroscena svelato dal presidente Lula; Brasile, Ancelotti: Neymar potrebbe essere convocato per il Mondiale; Lula da Silva discute la prontezza di Neymar con Ancelotti in vista del Mondiale 2026; Neymar nei guai: rischio maxi-squalifica di 12 giornate dopo l’attacco all’arbitro.

Il Presidente del Brasile Lula: Ancelotti mi ha chiesto se deve portare Neymar ai MondialiIl Presidente Lula ha rivelato il confronto che ha avuto con Ancelotti sulla possibile convocazione di Neymar ai Mondiali: Ha le qualità ma deve ... fanpage.it

Il caso Neymar, il botta e risposta con Ancelotti, il sogno impossibile di andare ai Mondiali: cosa sta succedendo in BrasileIl simbolo del Santos si trascina tra qualche guizzo, assenze e problemi fisici. E intanto il ct non lo ha convocato neppure per le amichevoli di marzo: l'ultima presenza con la Seleção continua a ris ... goal.com

Ho avuto modo di parlare con Ancelotti, e lui mi ha chiesto: ‘Pensi che Neymar debba essere convocato ' E io ho risposto: ‘Guarda Ancelotti, se è fisicamente pronto, ha le capacità calcistiche' Dobbiamo capire se lui lo desidera. Se lo desidera, deve comport facebook

BRASILE - Ancelotti: "Neymar convocato per i Mondiali Ha ancora 2 mesi per dimostrare di avere le qualità" ift.tt/MDSfx1b x.com