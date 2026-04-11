Atalanta Juve forfait a sorpresa per Palladino | Sulemana non va nemmeno in panchina! Il motivo

Alla vigilia della partita tra Atalanta e Juventus, l’allenatore della squadra bergamasca ha comunicato un forfait a sorpresa dell’ultimo minuto. L’attaccante Sulemana non è stato inserito nemmeno nella distinta dei convocati, senza motivazioni ufficiali rese note. La decisione ha sorpreso i tifosi e gli osservatori, lasciando intuire un problema di natura non comunicata pubblicamente. La partita si svolgerà senza di lui in campo.

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