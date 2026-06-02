Per la stagione 2025-26, i dati sui fantacalcio evidenziano tre giocatori dell'Atalanta tra i migliori e tre tra i peggiori per fantamedia. Tra i top figurano due centrocampisti e un attaccante, mentre tra i flop ci sono un difensore e due centrocampisti. La classifica si basa sulle valutazioni di rendimento raccolte durante le partite, con differenze significative tra i vari ruoli. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui nomi o le statistiche specifiche dei giocatori.

La prima stagione dell'era post-Gasperini dell'Atalanta si è conclusa con un settimo posto, che ha garantito alla Dea la qualificazione alla prossima Conference League. Altra stagione in Europa, dunque, per la società bergamasca, che ha chiuso in crescendo un campionato non iniziato nel migliore dei modi. Sotto la gestione di Ivan Juric sono arrivati infatti tanti pareggi e pochi acuti. Il vento è cambiato con l'approdo di Raffaele Palladino in panchina: l'ex tecnico della Fiorentina è riuscito a ravvivare la squadra e riportarla nelle zone alte della classifica, garantendo ai bergamaschi un piazzamento non scontato dopo un avvio complicato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Atalanta, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

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