Instagram sta testando una versione Plus a pagamento | si potranno visualizzare le Storie di nascosto

Instagram sta sperimentando una versione a pagamento chiamata Plus, che permette agli utenti di visualizzare le Storie senza essere riconosciuti. Tra le caratteristiche previste ci sono anche una maggiore visibilità e la possibilità di avere liste di contatti illimitate. La piattaforma di proprietà di Meta sta testando questa nuova opzione rivolta a un pubblico più ampio.

Meta si prepara a lanciare Instagram Plus, un nuovo abbonamento pensato per il grande pubblico. Tra le funzioni esclusive, l'anonimato nelle Storie, maggiore visibilità e liste contatti illimitate. Già in fase di test all'estero, il servizio punta a fidelizzare gli utenti con servizi extra dai costi ridotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Instagram in modalità anonima: come visualizzare storie e post senza farsi vedereNon serve essere esperti di OSINT o investigatori privati per immergersi a capofitto nel clima culturale della nostra epoca, dove la curiosità... Notebooklm sta testando nuovi stili di personalizzazione audaci per una delle sue migliori funzionalitàl’ecosistema di notebooklm di google continua a evolversi, introducendo cambiamenti significativi finalizzati a aumentare la produttività e a offrire... The FAST Way to Publish Your Book: From Idea to Print in 8 Weeks Aggiornamenti e contenuti dedicati su Instagram sta testando una versione... Temi più discussi: Instagram sta testando un abbonamento che consente di vedere le Storie in incognito; Instagram sta testando un nuovo abbonamento a pagamento con funzionalità esclusive; Chi ha paura dei robotaxi?; Il PlayStation Store sta già testando i listini dinamici?. Instagram sta testando un abbonamento che consente di vedere le Storie in incognitoMeta ha iniziato a testare in alcuni paesi un abbonamento per Instagram, chiamato Instagram Plus, che introduce una serie di nuove funzionalità relative alle Storie, cioè i contenuti visibili entro 24 ... ilpost.it Visualizzare anonimamente le Stories? Meta lo sta testando con un nuovo abbonamentoInstagram Plus è il nuovo abbonamento in fase di test che fornirà ai creator servizi extra, come appunto il poter guardare le storie anonimamente. msn.com Cerchiamo di immaginare quali altre storie di JRR Tolkien potrebbero arricchire la line-up di film di Warner Bros... https://cinema.everyeye.it/notizie/signore-anelli-storie-potrebbero-film-868776.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1 - facebook.com facebook Ep. 1177 – La guerra vista dalla luna e le altre storie di oggi x.com