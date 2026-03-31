Instagram sta testando una versione Plus a pagamento | si potranno visualizzare le Storie di nascosto

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Instagram sta sperimentando una versione a pagamento chiamata Plus, che permette agli utenti di visualizzare le Storie senza essere riconosciuti. Tra le caratteristiche previste ci sono anche una maggiore visibilità e la possibilità di avere liste di contatti illimitate. La piattaforma di proprietà di Meta sta testando questa nuova opzione rivolta a un pubblico più ampio.

Meta si prepara a lanciare Instagram Plus, un nuovo abbonamento pensato per il grande pubblico. Tra le funzioni esclusive, l'anonimato nelle Storie, maggiore visibilità e liste contatti illimitate. Già in fase di test all'estero, il servizio punta a fidelizzare gli utenti con servizi extra dai costi ridotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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