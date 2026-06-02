Asta sportiva | 400 lotti tra cimeli di Coppi e pezzi di Nadal

Notizia in breve

Durante un'asta sportiva sono stati messi all'incanto 400 lotti, tra cui cimeli di Coppi e pezzi di Nadal. Tra gli oggetti in vendita ci sono scarpe particolari indossate dal tennista a Wimbledon e un set Moncler disegnato da Remo Ruffini. La vendita comprende anche altri oggetti legati al mondo dello sport e della moda, tutti esposti per l'acquisto.