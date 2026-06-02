Asta sportiva | 400 lotti tra cimeli di Coppi e pezzi di Nadal
Durante un'asta sportiva sono stati messi all'incanto 400 lotti, tra cui cimeli di Coppi e pezzi di Nadal. Tra gli oggetti in vendita ci sono scarpe particolari indossate dal tennista a Wimbledon e un set Moncler disegnato da Remo Ruffini. La vendita comprende anche altri oggetti legati al mondo dello sport e della moda, tutti esposti per l'acquisto.
? Domande chiave Quali scarpe uniche ha indossato Rafael Nadal a Wimbledon?. Cosa contiene il set Moncler disegnato da Remo Ruffini?. Quale rarità del Grande Torino è diventata un tesoro storico?. Chi ha indossato la maglia rosa del Giro d'Italia 1952?.? In Breve Asta online programmata per il 5 giugno da Aste Bolaffi. Divisa Moncler per Milano-Cortina 2026 disegnata da Remo Ruffini. Scarpe Nike usate da Rafael Nadal a Wimbledon 2011. Maglia rosa Giro d'Italia 1952 attribuita a Fausto Coppi. Aste Bolaffi organizza il 5 giugno una vendita online di oltre 400 lotti tra cimeli olimpici e storia del ciclismo. Il prossimo 5 giugno Aste Bolaffi presenterà un’asta in modalità Internet Live che metterà in vendita più di 400 lotti dedicati alla memoria sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu
1991 DAIHATSU SPORTRAK ELI | MATHEWSONS CLASSIC CARS | AUCTION: 4, 5 & 6 FEBRUARY 2026
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