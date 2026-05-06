All’asta una serie di cimeli appartenuti a Matthew Perry L’iniziativa per combattere lo stigma delle dipendenze

Il mese prossimo sarà battuta all'asta una serie di oggetti personali appartenuti all’attore noto per il suo ruolo in una famosa sit-com degli anni novanta. Gli oggetti sono stati messi in vendita con l’obiettivo di sensibilizzare sull’argomento delle dipendenze. La vendita si svolgerà presso una casa d’aste riconosciuta e comprende diversi cimeli appartenuti all’attore. La decisione di mettere in vendita i beni è stata resa nota nelle ultime settimane.

Gli oggetti personali appartenenti al defunto attore di Friends Matthew Perry saranno messi all’asta il mese prossimo. L’iniziativa però non rappresenta il solito episodio riguardante il feticismo dei cimeli del mondo dello showbiz, ormai un mercato ultramilionario, ma rientra nella programmazione di intenti della fondazione no-profit che porta il nome dell’attore scomparso il 28 ottobre 2023 all’età di 54 anni a causa di un annegamento accidentale dovuto ai forti livelli di ketamina rilevati poi nel suo corpo. La fondazione si propone di combattere lo stigma riguardante le dipendenze infatti, come già annunciato, a partire dal 5 giugno,...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate L’ultima eredità di Matthew Perry: all’asta i suoi cimeli per sconfiggere lo «stigma della dipendenza»Dal 28 ottobre 2023, giorno del decesso di Matthew Perry, per alcuni il tempo sembra essersi cristallizzato. Matthew Perry, all’asta i ricordi di “Friends”: copioni e oggetti personali per beneficenza (spunta anche Batman)Il prossimo 5 giugno una parte importante della memoria di Matthew Perry sarà messa all’asta attraverso Heritage Auctions. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Invidie e veleni nel cast di Friends: le rivelazioni di Lisa Kudrow, la Phoebe della serie tv; Questa è la cifra esorbitante che gli attori di Friends guadagnano ancora ogni anno per lo show; Una star di Friends non ha dubbi: Ross era un pessimo fidanzato!; The Bear, a sorpresa arriva un nuovo episodio prima dell'ultima stagione!. Matthew Perry: all'asta sceneggiature, premi e cimeli per sostenere la lotta alle dipendenzeGli oggetti personali del celebre attore saranno messi all'asta a partire dal prossimo mese in collaborazione con la sua fondazione no-profit. serial.everyeye.it Matthew Perry, all’asta tesori e ricordi privati (tra cui anche una ‘chicca’ di Friends): il motivo è commoventeAll’asta i beni di Matthew Perry: oggetti iconici di Friends, premi e ricordi personali per finanziare la lotta allo stigma delle dipendenze. Tutti i dettagli. libero.it Nel suo libro autobiografico "A Big Terrible Thing", Matthew Perry ha dedicato un tributo agli altri 5 'Friends', conosciuti, vissuti e amati sul set della celebre serie comedy. Amicizia che, come sappiamo, è continuata anche dopo la fine della serie. Un tributo in c - facebook.com facebook