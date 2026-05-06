Dal 28 ottobre 2023, data della scomparsa dell’attore, molti hanno mantenuto un silenzio rispettoso, come se il tempo si fosse fermato. Nei giorni successivi, sono stati messi all’asta alcuni cimeli appartenuti a Perry, tra cui oggetti personali e memorabilia. Lo scopo di questa vendita è quello di raccogliere fondi destinati a combattere lo stigma legato alla dipendenza da sostanze.

Dal 28 ottobre 2023, giorno del decesso di Matthew Perry, per alcuni il tempo sembra essersi cristallizzato. Eppure, l’attesa per avere risposte chiare e dei volti da condannare per la sua morte non è stata vuota. La sua assenza, pur avendo lasciato un vuoto incolmabile, è servita a ispirare, chiedere aiuto e non aver paura di ammettere una dipendenza. Dalla sua scomparsa sono nate diverse realtà che lavorano duramente per «promuovere l’eredità più significativa di Matthew». In ragione a ciò è stata organizzata un’ asta di beneficenza in collaborazione con la Matthew Perry Foundation. Il ricavato sarà interamente devoluto per «costruire un futuro libero dallo stigma della dipendenza, in cui ogni persona che cerca il recupero abbia accesso alle cure, alle risorse e alla comunità di cui ha bisogno per prosperare».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’ultima eredità di Matthew Perry: all’asta i suoi cimeli per sconfiggere lo «stigma della dipendenza»

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