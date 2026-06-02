Assurdo nel Foggiano | imbratta tutta la piazza del paese con l' olio esausto delle automobili

Notizia in breve

Nel paese del Foggiano, la piazza principale è stata imbrattata con olio esausto proveniente dalle automobili. Il sindaco ha commentato che l’atto vandalico, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 1° giugno, è stato compiuto da alcuni cittadini, definendoli incivili e senza spiegazioni. La piazza di Largo Cavallotti è stata coperta dall’olio di scarto, provocando danni alla zona pubblica. Nessuna persona è stata ancora identificata o denunciata per il gesto.