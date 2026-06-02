Assurdo nel Foggiano | imbratta tutta la piazza del paese con l' olio esausto delle automobili
Nel paese del Foggiano, la piazza principale è stata imbrattata con olio esausto proveniente dalle automobili. Il sindaco ha commentato che l’atto vandalico, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 1° giugno, è stato compiuto da alcuni cittadini, definendoli incivili e senza spiegazioni. La piazza di Largo Cavallotti è stata coperta dall’olio di scarto, provocando danni alla zona pubblica. Nessuna persona è stata ancora identificata o denunciata per il gesto.
"L’inciviltà di alcuni cittadini (per fortuna pochi!) non ha spiegazioni", con queste parole Guerino De Luca, sindaco di Castelnuovo della Daunia, ha commentato il grave atto vandalico avvenutoIeri pomeriggio, lunedì 1° giugno, nella piazzetta di Largo Cavallotti, imbrattata con olio di scarto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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