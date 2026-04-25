Manfredonia abbandonata tanica di olio esausto

A Manfredonia, il 25 aprile 2026, è stata trovata abbandonata una tanica di olio esausto lungo la strada FrattaroloCandelaro. La presenza di questo rifiuto ha suscitato reazioni di sdegno tra i residenti, che hanno denunciato l’episodio come un atto di vandalismo ambientale. Non sono state ancora identificate le persone coinvolte e non si conoscono le eventuali motivazioni dietro il gesto.

🛑 Manfredonia 25 aprile 2026"Vergogna senza scuse - laSP. 59 FrattaroloCandelaro". 👉Ancora una volta, qualcuno ha scelto di avvelenare la nostra terra.Una tanica con circa 12 litri di olio esausto abbandonata tra i rifiuti.Un gesto che non è disattenzione.È inciviltà pura. L’olio esausto distrugge il suolo, inquina le falde acquifere. Mette a rischio la salute di tutti. E mentre esistono punti di raccolta gratuiti, aggiunge Manzella, c’è chi preferisce la strada più facile: quella del danno. 👉Le autorità competenti sono state immediatamente allertate.Ma la domanda è una sola:che tipo di persona devi essere per fare una cosa del genere?Questo non è degrado.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, abbandonata tanica di olio esausto Notizie correlate Hera raccoglie 900 chili di olio vegetale esaustoGli oli raccolti a Piacenza, si sono uniti a quelli raccolti in tutta Italia, nell’ambito di un progetto di respiro nazionale, che ha visto... Bologna, 150 litri di tossicità: ventenne nei guai per olio esaustoBologna, ventenne denunciato per aver abbandonato 150 litri di olio esausto in un parcheggio Un ventenne è stato denunciato dalla polizia locale di... Contenuti di approfondimento Manfredonia, abbandonata tanica di olio esausto? Manfredonia 25 aprile 2026Vergogna senza scuse - laSP. 59 Frattarolo/Candelaro. ?Ancora una volta, qualcuno ha scelto di avvelenare la ... ilsipontino.net BISSANTI MANZELLA Manfredonia, 5 tonnellate di rifiuti abbandonati nel Tratturo Bissanti. Manzella: Non è casuale, è un sistema che va rottoSecondo quanto spiegato dalle Guardie Ambientali, la dinamica alla base di questi episodi seguirebbe uno schema ricorrente ... statoquotidiano.it