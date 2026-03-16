Nella notte a Milano, i carabinieri della Stazione Porta Sempione sono intervenuti in via Valtellina e hanno denunciato un uomo di 46 anni, originario dei Paesi Bassi. L’uomo è stato fermato mentre imbrattava con vernice spray un treno nel deposito delle ferrovie Trenord. La sua identità e la nazionalità sono state confermate durante le operazioni.

Milano, 16 marzo 2026 – Questa notte, a Milano, i carabinieri della Stazione Porta Sempione sono intervenuti in via Valtellina, deferendo in stato di libertà un 46enne olandese, residente nei Paesi Bassi, per il reato di imbrattamento. I militari, giunti sul posto hanno accertato che l'uomo era stato sorpreso da personale di sicurezza privata all’ interno del deposito delle ferrovie "Trenord", dopo aver imbrattato due carrozze in sosta. Nel darsi alla fuga dal personale della vigilanza, aveva poi scavalcato il muro di recinzione dell’area perimetrale, fratturandosi la caviglia sinistra nell'impatto con il terreno. Soccorso da personale sanitario, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Imbratta con vernice spray un treno nel deposito delle ferrovie Trenord, denunciato olandese

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