In un procedimento giudiziario, un senatore è stato assolto in appello dopo un'inchiesta nota come Gotha. Il voto in Parlamento si è svolto in meno di ventiquattro ore, suscitando domande sulla rapidità decisionale. Non sono stati resi noti i dettagli delle pressioni o delle modalità con cui le istituzioni hanno gestito il voto, né sono state fornite spiegazioni ufficiali sul rispetto o meno della presunzione di innocenza nel processo.

? Domande chiave Come ha fatto il Parlamento a votare in meno di ventiquattro ore?. Chi ha spinto le istituzioni a ignorare la presunzione d'innocenza?. Perché la politica ha preferito il consenso mediatico alla verità processuale?. Quali sono i danni irreparabili causati da diciotto mesi di detenzione?.? In Breve Caridi ha scontato diciotto mesi di detenzione prima dell'assoluzione in appello.. Luigi Manconi, Mario Tronti ed Emma Fattorini criticarono la mancanza di garantismo.. Il Parlamento analizzò oltre seimila pagine di accuse in meno di ventiquattro ore.. L'inchiesta Gotha della Procura di Reggio Calabria riguardava presunti legami con la 'ndrangheta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Caridi: in appello assolto il senatore dopo l’inchiesta Gotha

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GLI DISTRUSSERO LA VITA IN 48 ORE: OGGI È ASSOLTO MA NESSUNO NE HA PARLATO | Con P. Sansonetti

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