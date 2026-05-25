Processo Gotha la Corte d' Appello conferma l' assoluzione per Caridi e Romeo

La Corte d'Appello ha confermato l'assoluzione di Caridi e Romeo nel processo Gotha. Dopo un lungo iter giudiziario, il procedimento si è concluso con questa decisione, chiudendo un capitolo tra i più complessi degli ultimi anni nella regione. La sentenza è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione.

Si conclude con una serie di assoluzioni uno dei procedimenti giudiziari più complessi degli ultimi anni in Calabria. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, come riporta l'Ansa, ha confermato l’assoluzione dell’ex senatore di Forza Italia Antonio Caridi dall’accusa di concorso esterno in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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