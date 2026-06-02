Durante i Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026, Michele Gallo e Chiara Mormile hanno vinto nelle rispettive gare di sciabola individuale. La competizione si è svolta al Pincio, in una location riconosciuta come simbolo dello sport italiano. I due atleti hanno conquistato il titolo nazionale in questa disciplina, con le finali che si sono svolte nel corso dell’evento.

I Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026 incoronano Michele Gallo e Chiara Mormile nella sciabola individuale al Pincio, in una cornice unica per lo sport italiano. Nella prova maschile arriva il primo titolo tricolore assoluto per Michele Gallo. Il salernitano dei Carabinieri vince l’oro superando in finale Marco Mastrullo delle Fiamme Gialle per 15-7. Sul podio salgono anche Pietro Torre delle Fiamme Oro e Mattia Rea dei Carabinieri. Si fermano ai quarti di finale Cosimo Bertini, Massimo Sibillo, Antonio Aruta e Lupo Veccia Scavalli. Subito dopo la gara, il neo campione italiano ha dedicato la vittoria al compagno di nazionale Luca Curatoli, fermato da un infortunio al tendine rotuleo che lo costringe a saltare i Campionati Europei di Antony, in Francia. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Sportface.it - Assoluti Roma 2026: Michele Gallo e Chiara Mormile campioni italiani di sciabola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma 2026, Tallarico e Fusetti nuovi campioni italiani di sciabola U17: rivivi l’evento su AssaltoTallarico e Fusetti hanno vinto i titoli italiani di sciabola U17 durante la terza giornata dei campionati italiani cadetti e giovani.

Campionati Italiani Assoluti di Scherma: il foggiano Marco Mastrullo argento nella sciabolaA Roma, ai Campionati Italiani Assoluti di scherma, il foggiano Marco Mastrullo ha conquistato la medaglia d’argento nella sciabola.

Temi più discussi: Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026, Michele Gallo e Chiara Mormile vincono i tricolori di sciabola individuale. Il plauso del Presidente del CONI: Grande evento la scherma al Pincio; L'atleta salernitano Michele Gallo conquista il tricolore ai Campionati Italiani Assoluti di sciabola individuale; Roma capitale della scherma italiana, al via i Campionati Italiani Assoluti / Video; Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026, la prima volta di Filippo Macchi e il poker di Alice Volpi nella magica serata del fioretto alla terrazza del Pincio.

Assoluti Roma 2026: Michele Gallo e Chiara Mormile campioni italiani di sciabolaI Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026 incoronano Michele Gallo e Chiara Mormile nella sciabola individuale al Pincio , in una cornice unica per ... sportface.it

Scherma, Assoluti Roma 2026: Michele Gallo e Chiara Mormile trionfano nella sciabolaPrimo Tricolore per il salernitano che dedica poi un pensiero all'infortunato Curatoli, la romana torna sul tetto d'Italia dopo 9 anni: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Il numero di romanzi storici che hanno razzismo contro le persone rom è molto strano!! reddit