Roma 2026 Tallarico e Fusetti nuovi campioni italiani di sciabola U17 | rivivi l’evento su Assalto

Da sportface.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tallarico e Fusetti hanno vinto i titoli italiani di sciabola U17 durante la terza giornata dei campionati italiani cadetti e giovani. L’evento si è svolto con le gare di oggi e ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti. Le competizioni si sono concluse con i due atleti che hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie. La manifestazione si è svolta senza altri dettagli sui risultati o sui percorsi degli atleti.

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La terza giornata dei Campionati Italiani Giovanili “Roma 2026” consegna alla storia della scherma italiana i nomi di Tommaso Tallarico e Vittoria Fusetti, entrambi atleti del Petrarca Scherma Padova, trionfatori nella sciabola categoria Cadetti. Una giornata di fuoco a Roma, mentre fuori c’era un clima molto caldo, estivo. Nella gara maschile, la finale è stata un vero thriller: Tallarico, sotto di tre stoccate e con tre match point contro, ha mostrato un temperamento d’acciaio, rimontando punto su punto fino al 15-14 decisivo su Jacopo Sciullo (Lazio Scherma Ariccia). Un oro sudato che premia costanza e freddezza. Dominio confermato nel femminile, dove Vittoria Fusetti ha siglato il “bis” per il Petrarca. 🔗 Leggi su Sportface.it

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