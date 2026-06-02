Assoluti di Roma | le Fiamme Oro tra le donne e i Carabinieri tra gli uomini vincono i titoli a squadre di sciabola
Nella quinta giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026”, le squadre di sciabola femminile e maschile hanno conquistato i titoli a squadre. Le Fiamme Oro hanno vinto tra le donne, mentre i Carabinieri si sono imposti tra gli uomini. La competizione prosegue con le gare di spada, previste nel programma odierno.
Dopo le vittorie di lunedì sera di Michele Gallo e Chiara Mormile ai tricolori di sciabola individuale, oggi nel giorno dell'80° anniversario della Repubblica, sempre per gli Assoluti di scena al Pincio, il team maschile del Centro Sportivo Carabinieri e la formazione femminile delle Fiamme Oro hanno vinto i tricolori a squadre di sciabola. Nella gara delle sciabolatrici il quartetto delle Fiamme Oro, composto da Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Mariella Viale ha conquistato il titolo tricolore in un epilogo batticuore: le poliziotte hanno esultato con lo score di 45-44 nella finalissima contro il Centro Sportivo Aeronautica Militare, d’argento con Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Claudia Rotili e Rebecca Gargano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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