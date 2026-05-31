Ai campionati italiani di Roma, i Carabinieri e le Fiamme Oro hanno conquistato i titoli nel fioretto femminile e maschile. Nella seconda notte di gare al Pincio, sono state premiate le atlete e gli atleti che hanno ottenuto i migliori risultati nelle rispettive categorie. Tra i vincitori figurano Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e un altro atleta di rilievo, che si sono distinti durante la competizione. La manifestazione ha visto competizioni intense e risultati finali che hanno determinato i nuovi campioni italiani.

Lo spettacolo del fioretto a squadre si è preso la Terrazza del Pincio, nella seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026: il team femminile del Centro Sportivo Carabinieri e la formazione maschile delle Fiamme Oro Roma hanno conquistato gli scudetti di specialità. È stata un’altra serata di grande scherma nel cuore della Capitale, dove si sono disputate le finali in una doppia sfida tra le compagini dell’Arma e della Polizia di Stato. Si riprende il tricolore il team delle fiorettiste del Centro Sportivo Carabinieri. Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Sinigalia hanno conquistato lo scudetto battendo in una finale batticuore, decisa all’ultima stoccata con il punteggio di 44-43, le Fiamme Oro Roma, medaglia d’argento con Martina Favaretto, Alice Volpi, Giulia Amore e Matilde Calvanese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Gazzetta.it - Ai tricolori di Roma, Carabinieri e Fiamme Oro vincono i titoli nel fioretto femminile e maschile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

OLIMPIADI DI MILANO CORTINA 2026 - LAURA PAUSINI CANTA L'INNO ITALIANO E IL WEB LA MASSACRA

Notizie e thread social correlati

A Roma i tricolori al Pincio: Filippo Macchi e Alice Volpi vincono nel fiorettoA Roma, durante la prima giornata degli Assoluti di fioretto, Filippo Macchi e Alice Volpi hanno vinto le rispettive finali.

Coppa del Mondo di Fioretto, Italia leggendaria a Istanbul: oro per la squadra maschile e femminileL’Italia ha conquistato due medaglie d’oro nella Coppa del Mondo di fioretto a Istanbul, vincendo sia nella competizione maschile che in quella...

Temi più discussi: Roma 2026 day-2, Emanuele Iaquinta e Vittoria Pinna vincono i titoli italiani Giovani di fioretto. Da domani in pedana gli Assoluti con lo spettacolo delle fasi finali al Pincio; Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026, la prima volta di Filippo Macchi e il poker di Alice Volpi nella magica serata del fioretto alla terrazza del Pincio; A Roma i tricolori al Pincio: Filippo Macchi e Alice Volpi vincono nel fioretto; Scherma: da sabato a Roma, in uno scenario unico si assegneranno i tricolori Assoluti e tra le stelle le due olimpioniche catanesi Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo.

Le ragazze dei Carabinieri e i ragazzi Fiamme Oro vincono nel fioretto a squadreROMA (ITALPRESS) - Lo spettacolo del fioretto a squadre si è preso la Terrazza del Pincio, nella seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti Freccia ... italpress.com

Scherma, Assoluti Roma 2026: Carabinieri e Fiamme Oro conquistano gli scudetti nel fioretto a squadreGrande spettacolo sulla Terrazza del Pincio con le finali del fioretto. Domani spazio alle gare individuali di sciabola ... corrieredellosport.it