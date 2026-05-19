Assoluti Italiani di Canottaggio a Piediluco le Fiamme Gialle vincono 5 titoli nazionali
Durante il fine settimana a Piediluco si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di canottaggio, con la partecipazione di diverse squadre provenienti da tutta Italia. Le Fiamme Gialle hanno portato a casa cinque titoli nazionali, ottenuti in varie categorie e specialità. La manifestazione ha visto confrontarsi numerosi atleti in regate intense e appassionanti, attirando l’attenzione degli appassionati di sport di voga. I risultati finali hanno confermato la superiorità della squadra delle Fiamme Gialle in questa edizione.
Piediluco – Sono cinque i Titoli Italiani conquistati dai canottieri delle Fiamme Gialle, nel week end appena concluso, durante i Campionati Italiani Assoluti di canottaggio disputati a Piediluco. I finanzieri calano il poker tra i Senior salendo per quattro volte sul gradino più alto del podio mentre, nella categoria Pararowing, Giacomo Perini nel “singolo” PR1 conquista per le Fiamme Gialle il primo storico Titolo Italiano nella categoria. Domenica 17 maggio, in una giornata ricca di emozioni, ad aprire le danze sono state Clara Guerra, Alice Gnatta e Elisa Mondelli che, insieme a Roberta Romani atleta delle giovanili, vincono l’oro nel “quattro di coppia” femminile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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