Assoluti Italiani di Canottaggio a Piediluco le Fiamme Gialle vincono 5 titoli nazionali

Durante il fine settimana a Piediluco si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di canottaggio, con la partecipazione di diverse squadre provenienti da tutta Italia. Le Fiamme Gialle hanno portato a casa cinque titoli nazionali, ottenuti in varie categorie e specialità. La manifestazione ha visto confrontarsi numerosi atleti in regate intense e appassionanti, attirando l’attenzione degli appassionati di sport di voga. I risultati finali hanno confermato la superiorità della squadra delle Fiamme Gialle in questa edizione.

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