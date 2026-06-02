Assessore bloccato nel traffico i tassisti | Per noi è un problema quotidiano

L’assessore ai trasporti di Cosenza è stato costretto a partecipare da remoto alla commissione trasporti a causa di un blocco del traffico. I tassisti hanno commentato che questa situazione rappresenta un problema quotidiano per loro. La vicenda ha suscitato discussioni sulla congestione stradale nella zona.

Ha fatto discutere ieri quanto successo all’assessore ai trasporti Cosenza: è rimasto bloccato nel traffico e si è visto costretto a partecipare da remoto alla commissione trasporti. Un episodio che, per il Comitato Tassisti di Base, racconta una condizione ormai ordinaria per chi lavora ogni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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