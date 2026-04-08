limbiate camion incastrato nel centro storico traffico bloccato

Questa mattina nel centro storico di Limbiate un camion di grandi dimensioni si è bloccato dopo aver percorso una strada riservata ai veicoli leggeri. La presenza del veicolo ha causato il blocco del traffico in quella zona, creando disagi per gli automobilisti e i residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale per gestire la situazione e rimuovere il mezzo.

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Limbiate, camion incastastrato nel centro storico, traffico bloccatoUn grosso camion è rimasto bloccato questa mattina nel centro storico di Limbiate, dopo avere percorso un tratto di strada vietato ai mezzi pesanti. ilnotiziario.net