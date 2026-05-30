L'assessore ai trasporti di Napoli ha partecipato alla commissione Mobilità in videochiamata perché era bloccato nel traffico

L'assessore ai trasporti di Napoli si è collegato in videochiamata alla commissione Mobilità a causa di un blocco del traffico. Era previsto il suo intervento di persona, ma ha partecipato da remoto. Alla riunione erano presenti i rappresentanti dei sindacati regionali dei trasporti.

L'assessore Cosenza atteso in commissione Trasporti dove c'erano i segretari di tutti i sindacati regionali si è dovuto collegare online. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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