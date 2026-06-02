Due esplosioni hanno devastato la banca di Trinitapoli, ma i ladri sono scappati senza bottino. Le cariche sono state fatte scoppiare in modo da danneggiare le saracinesche e gli sportelli, ma non sono riusciti a penetrare all’interno. Gli artificieri hanno analizzato le modalità di detonazione, evidenziando che le tecniche utilizzate hanno compromesso l’accesso e impedito il furto. Sul posto sono intervenuti polizia e tecnici specializzati.

? Punti chiave Come hanno fatto i criminali a far detonare le cariche in città?. Quali dettagli tecnici hanno causato il fallimento del colpo?. Chi sono i responsabili identificabili dai filmati delle telecamere?. Perché i malviventi sono fuggiti senza sottrarre denaro?.? In Breve Due esplosioni avvenute martedì 2 giugno 2026 all'alba.. Danni ingenti alla facciata e ai locali interni della filiale Intesa.. Carabinieri analizzano filmati delle telecamere della banca e dei negozi limitrofi.. Indagini tecniche sulle cariche esplosive utilizzate dai malviventi a Trinitapoli.. Due esplosioni scuotono Trinitapoli all’alba per il colpo alla filiale di Banca Intesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assalto alla banca di Trinitapoli: due esplosioni e fuga a mani vuote

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Colpi al bancomat con lesplosivo: sgominata la banda, 6 arresti. Colpi in Val Vibrata e nel Piceno

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