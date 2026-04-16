Assalto alla gioielleria con cesoia e flessibile | ladri in fuga a mani vuote

Nella prima mattinata, alcuni ladri hanno tentato di svaligiare una gioielleria nel centro di Vigonza. I malviventi hanno utilizzato una cesoia e una flessibile per cercare di penetrare nel negozio, ma l’operazione non è andata a buon fine. Dopo aver tentato il colpo, sono fuggiti senza aver portato via nulla. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini.

E' miseramente fallito il furto all'oreficeria "Gioielli & Capricci" di via Cavour in pieno centro a Vigonza. Nella notte tra il 13 e il 14 aprile ignoti con il volto travisato da passamontagna sono giunti all'esterno del noto negozio di preziosi poco dopo le due. Mentre un "palo" controllava che.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Fallito assalto al bancomat di Castel del Piano: ladri in fuga a mani vuote Sfondano l'ingresso della gioielleria con un escavatore, ma scappano a mani vuote: pattuglia dei carabinieri li mette in fugaLa banda di malviventi è arrivata durante la notte davanti al punto vendita con auto, camion e con il mezzo pesante, risultati rubati nelle ore... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ladri in azione alla gioielleria Re Artù. Colpo a vuoto, ma riapre ferita profonda; Chianciano: Stefano Giorni (Lega) ; affrontare il tema della sicurezza dopo l'ultima rapina in gioielleria e tensione sociale. La città turistica al bivio.; Se anche a Fonni cade il sacrario della comunità; In discoteca la notte di Pasqua. Gli strappano una catenina d’oro. Derubato accanto alla pista da ballo. Assalto alla gioielleria con cesoia e flessibile: ladri in fuga a mani vuoteE' miseramente fallito il colpo al negozio Gioielli & Capricci di via Cavour a Vigonza. E' caccia a tre malviventi che nella nottsono scappati a mani vuote. Troppo forti i rumori degli attrezzi, con ... padovaoggi.it Riapriamo in barba ai ladri. Dopo l’assalto alla gioielleria. Grotti sfoggia la nuova vetrinaLe vetrine, ora brillano. E i passanti si fermano ad ammirare i gioielli tornati al loro posto, qualcuno saluta con la mano, alza il pollice. Sono gli aretini che hanno fatto quadrato attorno a Mauro ... lanazione.it Assalto in banca a Napoli, prese in ostaggio 25 persone I carabinieri fanno irruzione... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Assalto nella notte al bancomat della Bcc a Tolve (PZ). Distrutto lo sportello con la tecnica della marmotta, danni ingenti. Recuperati 1.500 euro dai Carabinieri. Indagini in corso. x.com