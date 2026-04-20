Assalto al bancomat nella notte | banda in fuga a mani vuote

Nella notte, via Tufarole ad Atripalda è stata teatro di un tentativo di furto presso uno sportello bancomat. Una banda ha cercato di mettere a segno il colpo, ma è fuggita senza riuscire a portare via nulla. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La zona è stata messa sotto osservazione dopo l’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Notte movimentata in via Tufarole ad Atripalda, dove si è verificato un nuovo tentativo di assalto a uno sportello bancomat. Nel mirino dei malviventi la filiale della Bcc Capaccio Paestum e Serino, presa di mira con una modalità diversa rispetto agli episodi più recenti: nessun utilizzo di esplosivo. Secondo una prima ricostruzione, la banda avrebbe forzato il dispositivo con strumenti meccanici, tentando di accedere alla cassaforte interna. Tuttavia, il colpo non sarebbe andato a segno: i ladri, infatti, non sarebbero riusciti a portare via il contenitore con il denaro, probabilmente disturbati o messi in fuga prima di completare l’azione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Assalto al bancomat nella notte: banda in fuga a mani vuote Assalto bancomat. Arrestata la banda della marmotta Notizie correlate Leggi anche: Esplosione nella notte, assalto al bancomat: banda in fuga Furgone come ariete per l'assalto al bancomat: banditi in fuga a mani vuoteI malviventi hanno sfondato la porta di vetro e tentato di smurare l'Atm trainandolo con il Boxer. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Assalto notturno al Bancomat, colpo a segno a San Nicolò; Torna l’incubo della marmotta: devastano il bancomat, in quattro fuggono con 22mila euro; Doppia esplosione nella notte. Al Cep e a Riparbella via i bancomat; Assalti ai bancomat, la mala di Capitanata esporta la 'marmotta' in Piemonte: 11 misure cautelari - FoggiaToday. Assalto allo sportello bancomat di Casalpusterlengo, rabbia del sindaco per il video virale sul webDiventa virale sul web il video di alcuni giovani che applaudono e incitano i ladri nel corso della rapina a un bancomat a Casalpusterlengo ... virgilio.it L’assalto al bancomat ha fruttato 60mila euro, tre persone in azioneL’ assalto allo sportello bancomat della filiale di Fornace Zarattini della banca Bper all’alba di ieri, 18 aprile, avrebbe fruttato un bottino di circa 60mila euro. Tre uomini in azione poi fuggiti a ... ravennaedintorni.it #EnoGastroNautaNews Baldino a Vico Equense, con il traffico assalto al mitico saltimbocca - facebook.com facebook #Inter, Dumfries sblocca Palestra: pronto l'assalto se parte l'olandese, ma occhio alla Premier... x.com