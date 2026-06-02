Assalto al titolo regionale Lo Sporting U16 ci crede
Oggi alle 16, i giovani dell’Under 16 dello Sporting Scandiano cercano di conquistare il titolo regionale. La squadra, composta da ragazzi nati nel 2010 e guidata dall’allenatore Amerigo Paradiso, ex calciatore e tecnico delle giovanili di una squadra professionistica, affronta la partita decisiva. L’obiettivo è ottenere la vittoria e il titolo, in una sfida che coinvolge i ragazzi in una competizione ufficiale.
Assalto al titolo regionale Under 16 per i ragazzi terribili dello Sporting Scandiano. I baby classe 2010 guidati dal trainer Amerigo Paradiso (ex calciatore e tecnico delle giovanili della Reggiana) sfidano oggi alle 16.30 i bolognesi dello Zola Predosa sul neutro del "Carbonchi" di Sasso Marconi, casa abituale del club fresco di salvezza ai play-out in Serie D. In caso di parità, per decretare il vincitore sono previsti due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno ed eventualmente i calci di rigore. I rossoblù di Amerigo Paradiso hanno conquistato l’epilogo regionale grazie al secondo posto nel loro girone e alla super semifinale vinta ai... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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