assalto al titolo regionale lo sporting u16 ci crede

Notizia in breve

Oggi alle 16, i giovani dell’Under 16 dello Sporting Scandiano cercano di conquistare il titolo regionale. La squadra, composta da ragazzi nati nel 2010 e guidata dall’allenatore Amerigo Paradiso, ex calciatore e tecnico delle giovanili di una squadra professionistica, affronta la partita decisiva. L’obiettivo è ottenere la vittoria e il titolo, in una sfida che coinvolge i ragazzi in una competizione ufficiale.