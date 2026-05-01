Si avvicina la finalissima regionale tra le due squadre più forti delle Marche nei gironi di Promozione, con entrambe pronte a contendersi il titolo. I tifosi aspettano con entusiasmo questa sfida tra le formazioni che hanno dominato il campionato e sono considerate le principali candidate per conquistare il trofeo. La partita si svolgerà sul campo di Lunano, dove si deciderà chi sarà la nuova squadra campione della regione.

"Ci sono tutte le premesse per assistere a una bella finale tra le due migliori realtà delle Marche dei gironi di Promozione". Stefano Cegna, presidente dell’Aurora Treia, è proiettato al match di domani alle 15.30 quando al Leonardo Capponi di Treia si affronteranno le vincitrici dei due gironi: il Lunano nel raggruppamento A e l’ Aurora Treia per quello B. "In palio – aggiunge – c’è il titolo regionale che va onorato, anche se le energie sono state proiettate sugli altri obiettivi". La squadra treiese non solo ha strappato il pass per l’ Eccellenza ma ha anche vinto la Coppa Italia di categoria. "È stata una stagione impegnativa – dice il presidente – perché l’Azzurra Colli ci ha tenuto sulle spine fino all’ultimo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In palio il titolo regionale. Aurora, assalto al Lunano

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