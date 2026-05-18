Lo Sporting all’assalto di Doumbia | fissato l’incontro col Venezia per il centrocampista

Da calcionews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Sporting ha programmato un incontro con il Venezia per discutere del trasferimento del centrocampista classe 2003 Doumbia. Si tratta di un centrocampista box to box, e la trattativa riguarda il suo possibile passaggio tra le due società. L’appuntamento tra le parti è stato confermato e si svolgerà a breve, senza dettagli aggiuntivi sui termini dell’accordo o sulla durata del trasferimento. La trattativa è in corso e si attende un esito nelle prossime settimane.

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