Aspettando Roccambolesca | in mostra le opere di Onorio Bravi e Luciano Navacchia
Dal 3 al 16 giugno, la Galleria 21 di Meldola ospita la mostra “Aspettando Roccambolesca” con le opere di Onorio Bravi e Luciano Navacchia. La esposizione presenta le creazioni di due artisti noti nel panorama contemporaneo. L'evento si svolge in uno spazio dedicato alla promozione artistica locale. La mostra rimane aperta fino al 16 giugno, offrendo al pubblico l'opportunità di vedere le opere di questi due maestri.
Dal 3 giugno al 16 giugno, la Galleria 21 di Meldola è lieta di ospitare “Aspettando Roccambolesca”, opere di Onorio Bravi e Luciano Navacchia, una bi-personale di due Maestri che non hanno bisogno alcuno di presentazioni. Artisti che per carriera e per il pregiato curriculum artistico, sono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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