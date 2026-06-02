Aspettando Roccambolesca | in mostra le opere di Onorio Bravi e Luciano Navacchia

Dal 3 giugno al 16 giugno, la Galleria 21 di Meldola è lieta di ospitare “Aspettando Roccambolesca”, opere di Onorio Bravi e Luciano Navacchia, una bi-personale di due Maestri che non hanno bisogno alcuno di presentazioni. Artisti che per carriera e per il pregiato curriculum artistico, sono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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