Le opere di Onorio Bravi sono state esposte al Maf e in sala Bertozzi, creando un collegamento tra passato e presente. La mostra mette in evidenza come l’arte possa interpretare e comunicare la storia, non come un elemento statico, ma come una realtà in continua evoluzione. La selezione di lavori invita lo spettatore a riflettere sul rapporto tra memoria storica e espressione artistica.

Il passato non è un reperto immobile sotto una teca di vetro, ma una materia viva capace di parlare al presente attraverso il linguaggio dell’arte. Con questo spirito Forlimpopoli si appresta a inaugurare, alle 17, un percorso espositivo che promette di trasformare il Museo Archeologico e la sala Mario Bertozzi in un laboratorio di suggestioni visive. Protagonista è Onorio Bravi con la sua mostra ‘ Memorie archeologiche ’, un corpus di oltre quaranta opere che si integrano e si confondono con le testimonianze storiche del Maf. L’allestimento, curato da Sandro Malossini, non si limita a occupare degli spazi, ma cerca una vera e propria risonanza con il patrimonio custodito nel museo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le opere di Onorio Bravi si fondono con la storia al Maf e in sala Bertozzi

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