Memorie archeologiche tra passato e contemporaneo | Onorio Bravi in mostra a Forlimpopoli
È stata inaugurata a Forlimpopoli una mostra intitolata “Memorie archeologiche” dedicata all’opera dell’artista Onorio Bravi. L’esposizione si svolge presso il Museo Archeologico dal 24 aprile al 31 maggio e presso la sala mostre Mario Bertozzi dal 24 aprile al 17 maggio. La rassegna, curata da Sandro Malossini, include anche un contributo critico di Giovanni Gardini nel catalogo.
Dal 24 aprile al 31 maggio al Museo Archeologico e dal 24 aprile al 17 maggio alla sala mostre Mario Bertozzi è visitabile la mostra “Memorie archeologiche” di Onorio Bravi, a cura di Sandro Malossini, con un contributo critico di Giovanni Gardini nel catalogo. L’esposizione presenta oltre.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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