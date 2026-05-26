Si chiama " Cinema Scaccia Draghi " e porta il Castiglioni Film Festival alla sua dodicesima edizione con un’ambizione dichiarata: fare della città del Cassero un punto di riferimento stabile per il cinema contemporaneo nel cuore della Valdichiana. La kermesse, organizzata dal collettivo Farrago APS in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino, torna dal 23 al 26 luglio, un weekend lungo dal giovedì alla domenica, con proiezioni serali sotto le stelle, masterclass, talk con professionisti del settore audiovisivo e un concorso internazionale di cortometraggi aperto a opere da tutto il mondo. L’edizione 2025 aveva registrato 1.400 spettatori totali: la dodicesima punta a fare meglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castiglioni Film Festival. Bizzarri: "Il concorso punta sempre di più sui giovani"

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