Venerdì 27 marzo è stato indetto uno sciopero degli operatori ambientali dell’azienda San Germano Spa, incaricata della raccolta rifiuti per Iren Ambiente. La protesta prevede anche un presidio e riguarda questioni di sicurezza sul lavoro e l’utilizzo di mezzi considerati obsoleti. La giornata di sciopero coinvolge tutti gli addetti della società coinvolta nel servizio di raccolta rifiuti.

Incrociano le braccia i lavoratori dell'azienda San Germano, che gestisce l'appalto per conto di Iren. Presidio dalle ore 5 di mattina in strada Baganzola Per l'intera giornata di domani, venerdì 27 marzo, è stato proclamato uno sciopero per gli operatori ambientali dell'azienda San Germano Spa, che gestisce l’appalto della raccolta rifiuti per conto di Iren Ambiente. L'astensione dal lavoro, indetta da Uiltrasporti, Fp Cgil e Fit Cisl, è stato indetto dopo diversi incontri con la proprietà, avvenute nelle scorse settimane. Si terrà un presidio dei lavoratori a partire dalle ore 5 e fino alle 14.30 di venerdì 27 marzo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Il 27 marzo scatta lo sciopero con presidio degli addetti alla raccolta rifiuti: "Scarsa sicurezza e mezzi obsoleti"

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