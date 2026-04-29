Sarzana più pulita in ogni angolo Cambia il sistema di raccolta rifiuti novità anche nello spazzamento

A Sarzana sono stati introdotti nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti e modifiche alle modalità di spazzamento delle strade, con l’obiettivo di rendere più puliti e curati gli spazi pubblici sia nel centro storico che nei quartieri. La città ha avviato interventi per migliorare il decoro urbano, coinvolgendo diverse zone del territorio comunale. Le novità riguardano sia la gestione dei rifiuti sia le operazioni di pulizia stradale.

Sarzana (La Spezia), 29 aprile 2026 – Migliorare il decoro cittadino nel centro storico e nei quartieri. Questo l’obiettivo del piano di riorganizzazione e aggiornamento dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento che, a partire maggio, prenderà via in forma sperimentale. Un progetto, frutto di un lavoro condiviso tra l’amministrazione e il gestore Acam Ambiente, che punta rispondere con interventi mirati alle esigenze segnalate dalla comunità. Tra i tanti servizi dalle prossime settimane verranno potenziati c’è pulizia dei quartieri di Sarzana, con squadre dedicate specialmente nelle zone che presentano maggiori criticità. Verrannno...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sarzana più pulita in ogni angolo. Cambia il sistema di raccolta rifiuti, novità anche nello spazzamento Notizie correlate Raccolta rifiuti, cambia il calendario: ecco tutte le novitàNuove regole per la raccolta differenziata e un momento di confronto aperto con la cittadinanza per accompagnare il cambiamento. Porta a porta, cambia la raccolta rifiuti il 25 aprile e 1 maggio: tutte le novitàAamps fa sapere che per le festività di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio (Festa della Liberazione e dei lavoratori) i servizi di raccolta dei... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sarzana più pulita in ogni angolo. Cambia il sistema di raccolta rifiuti, novità anche nello spazzamento; Sarzana avvia il nuovo piano rifiuti 2026?2028: più pulizia nei quartieri e calendario unico di raccolta; Sarzana ridisegna la raccolta rifiuti: servizi per la movida, ecovan nei quartieri e calendario unico del porta a porta; Rinasce la Buca degli Sforza. Già rimosse 33milatonnellate di rifiuti. Sarzana più pulita in ogni angolo. Cambia il sistema di raccolta rifiuti, novità anche nello spazzamentoSarzana punta forte sul decoro urbano con un progetto sviluppato in sinergia con Acam Ambiente. Dal 1° giugno calendario unico del ’porta a porta’, previsto un impegno economico di 190mila euro ... lanazione.it Sarzana non è riuscita a diventare Capitale della Cultura 2028 ma rilancia: Il dossier sarà realizzato ugualmenteNon tutte le candidature a Capitale Italiana della Cultura finiscono con un titolo. Alcune, infatti, si trasformano in veri e propri piani strategici a prescindere dalla nomina finale ... artribune.com Ponte del 1° Maggio, niente cantieri sulle autostrade delle Riviere: confermata la rimozione da Ventimiglia a Sarzana A10 e A12 completamente libere; garantite due corsie anche sulle tratte con cantieri residui - facebook.com facebook