Nella serata di lunedì 1 giugno 2026, i Cesaroni hanno registrato un ascolto del 16,3%, mentre Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha raggiunto il 16,4%. Su Rai1, la replica di Ulisse ha attirato 2 milioni di spettatori. Nessun altro dettaglio sui dati di altri programmi o reti.

Nella serata di ieri, lunedì 1 giugno 2026, su Rai1 la replica di Ulisse – Il Piacere della Scoperta interessa 2.214.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.186.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Attacco al potere – Paris Has Fallen incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Newsroom segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele in replica raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 1 Giugno 2026. I Cesaroni chiudono al 16.3%, Ulisse 16.4%

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