Ascolti TV | Lunedì 25 Maggio 2026 A Ulisse basta il 16.9% per battere I Cesaroni 14.2% The Unknown cresce al 5.6%

Notizia in breve

Lunedì 25 maggio 2026, su Rai1, il programma “Ulisse – Il Piacere della Scoperta” ha ottenuto il 16,9% di share, superando “I Cesaroni”, che ha raccolto il 14,2%. Nella stessa serata, “The Unknown” ha registrato un aumento di ascolti, raggiungendo il 5,6%.