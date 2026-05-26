Ascolti TV | Lunedì 25 Maggio 2026 A Ulisse basta il 16.9% per battere I Cesaroni 14.2% The Unknown cresce al 5.6%
Lunedì 25 maggio 2026, su Rai1, il programma “Ulisse – Il Piacere della Scoperta” ha ottenuto il 16,9% di share, superando “I Cesaroni”, che ha raccolto il 14,2%. Nella stessa serata, “The Unknown” ha registrato un aumento di ascolti, raggiungendo il 5,6%.
Nella serata di ieri, lunedì 25 maggio 2026, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta interessa 2.504.000 spettatori pari al 16.9% di share dalle 21:42 alle 23:51. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.305.000 spettatori con uno share del 14.2% dalle 21:59 alle 23:05. Su Rai2 The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio intrattiene 845.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Attacco al potere – Paris Has Fallen incolla davanti al video 885.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Newsroom segna 397.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 916.000 spettatori (7.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 881.000 spettatori e il 5%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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