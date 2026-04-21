Ascolti TV | Lunedì 20 Aprile 2026 I Cesaroni crollano al 16.9% 2.301 vince La Buona Stella 16.9% – 2.741

Nella serata di lunedì 20 aprile 2026, i dati di ascolto televisivo indicano che il programma più visto sulla rete pubblica ha raggiunto circa 2,7 milioni di spettatori, con una share del 16,9%. Contestualmente, la serie italiana ha registrato un calo di ascolti, arrivando al 16,9% con circa 2,3 milioni di telespettatori. La differenza tra i due programmi è di poche decine di migliaia di spettatori.

Nella serata di ieri, lunedì 20 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2.741.000 spettatori pari al 16.9% di share dalle 21:47 alle 23:38. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.301.000 spettatori con uno share del 16.9% dalle 22 alle 00:21. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Blacklight incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Newsroom segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Francesco – Cronache di un Papato raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 GialappaShow ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy raduna.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 20 Aprile 2026. I Cesaroni crollano al 16.9% (2.301), vince La Buona Stella (16.9% – 2.741) Notizie correlate Ascolti TV | Lunedì 13 Aprile 2026. Ritorno vincente per I Cesaroni (22.6%), solo il 16.2% per La Buona StellaNella serata di ieri, lunedì 13 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2. Ascolti tv lunedì 20 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The FloorAscolti tv lunedì 20 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 13 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Massimo Giletti e Nicola Porro; Ascolti tv 13 aprile: ottima partenza per I Cesaroni (22.6%), La buona stella si ferma al 16.2%; La buona Stella: la trama del terzo e del quarto episodio; Ascolti tv ieri (13 aprile): i Cesaroni schiantano La Buona Stella nel lunedì delle serie. Ancora un buon risultato per Giletti. Ascolti tv lunedì 20 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The FloorAscolti tv 20 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 20 aprile 2026: La buona stella, I Cesaroni 7, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 20 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. La buona stella contro il I Cesaroni. Chi ha vinto? superguidatv.it Vi è piaciuta la seconda puntata de La buona stella facebook Stella si avvicina sempre più alla verità sulla morte del collega Cairo e dell'amato Paolo x.com