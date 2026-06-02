Ascolti tv di ieri 1 giugno | chi ha vinto tra la replica di Ulisse con Alberto Angela e il finale de I Cesaroni

Chi ha vinto agli ascolti tv del 1° giugno tra Alberto Angela con la replica di "Ulisse" su Rai 1 e il finale de "I Cesaroni" su Canale 5. "Quarta Repubblica" su Rete 4 sfida la replica de "La Torre di Babele" di La7. Nell'access prime time si rinnova il duello tra De Martino e Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ascolti tv ieri lunedì 4 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, GialappaShow, Quarta RepubblicaI dati sugli ascolti tv di ieri, lunedì 4 maggio, mostrano una sfida tra diverse trasmissioni in prima serata.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri (25 maggio): Alberto Angela batte ancora i Cesaroni, Gerry Scotti di nuovo meglio di De Martino; Ascolti TV ieri 25 maggio: vince Ulisse-Il piacere della scoperta (16.9%), cresce I Cesaroni (14.2%); Ascolti tv ieri lunedì 25 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri sera 25 maggio, chi ha vinto tra 'Ulisse' e 'I Cesaroni'?.

La prima serata televisiva del 25 maggio 2026 è guidata da Rai 1, che con Ulisse – Parigi nascosta ottiene 2.504.000 milioni di telespettatori e il 16,9% di share, imponendosi come programma più visto del prime time. #AlbertoAngela #AscoltiTV #Ulisse #Pari x.com

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L’abuso di AI in Ulisse di Alberto Angela reddit

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