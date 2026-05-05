Ascolti tv ieri lunedì 4 maggio chi ha vinto tra Ulisse I Cesaroni GialappaShow Quarta Repubblica

I dati sugli ascolti tv di ieri, lunedì 4 maggio, mostrano una sfida tra diverse trasmissioni in prima serata. Ulisse si è confrontato con I Cesaroni, mentre altri programmi come GialappaShow e Quarta Repubblica sono stati trasmessi nello stesso orario. La serata ha attirato un pubblico vario, con risultati che saranno ufficializzati dai dati Auditel pubblicati nelle prossime ore.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 4 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Ulisse con Alberto Angela (Rai 1) a finire dietro a I Cesaroni (Canale 5) ma davanti ad Attacco al potere (Italia 1). Ai piedi del podio Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), The Floor (Rai 2), La Torre di Babele (La7), GialappaShow (Tv8), Newsroom (Rai 3) con Monica Maggioni e Little Big Italy (Nove).🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri lunedì 4 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, GialappaShow, Quarta Repubblica Notizie correlate Ascolti tv ieri lunedì 27 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, GialappaShow, Quarta RepubblicaLa Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 27 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv lunedì 4 maggio: Ulisse, I Cesaroni, Quarta RepubblicaAscolti tv lunedì 4 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 4... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 27 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, GialappaShow, Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri (27 aprile): crisi per I Cesaroni, Rai 3 crolla senza Giletti, incubo Amadeus; Ascolti tv, La buona stella chiude con il 17.3% e batte i Cesaroni (15.2%); Quarta Repubblica, dall'attentato a Donald Trump alle polemiche sui cortei del 25 aprile: le anticipazioni della puntata. Ascolti tv lunedì 4 maggio: Ulisse, I Cesaroni, Quarta RepubblicaAscolti tv 4 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv ieri 4 maggio: Alberto Angela certezza, I Cesaroni non sfondano (ma Gerry Scotti sì)Ulisse tocca il 17,3% di share con oltre 2 milioni e mezzo di spettatori, la serie con Claudio Amendola al 15,6%, The Floor saluta al 5,5%: tutti i dati Auditel ... libero.it “La pena di Stasi è la distruzione mediatica che noi abbiamo prodotto di questo ragazzo, vi prego non rifatelo con Sempio” #SuorAnnaMonia #garlasco #quartarepubblica x.com Quarta Repubblica. . "Ci sono delle incongruenze in relazione a quello che ha detto Marco Poggi." #Cavallaro #garlasco #quartarepubblica - facebook.com facebook