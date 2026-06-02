La serata del 1 giugno ha emesso i suoi verdetti Auditel, lasciando un po’ di amaro in bocca a chi sperava in un colpo di coda nostalgico. Il grande scontro del prime time ha visto la conclusione della fiction di Canale5, ma i numeri parlano chiaro: si è consumato il finale disastroso dei Cesaroni – Il ritorno, che ha dovuto cedere il passo alla concorrenza senza appello di Ulisse – Il piacere della scoperta dedicato a Leonardo Da Vinci. La storica famiglia della Garbatella, guidata da Claudio Amendola, ha provato a riconquistare i telespettatori, ma l’operazione non ha convinto, scivolando in un trend calante che ha spento le speranze della vigilia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv 1 giugno, il finale disastroso dei Cesaroni – Il ritorno contro Ulisse di Alberto Angela

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