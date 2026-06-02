ASCOLTI MAGGIO 2026 | TESTA A TESTA TRA RAI1 E CANALE 5 GRAZIE ALLA RUOTA

Da bubinoblog 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A maggio 2026, Rai1 e Canale 5 hanno registrato un testa a testa negli ascolti grazie alla modalità a rotazione dei programmi. Le medie di ascolto delle principali reti, tra cui anche La7, Tv8 e Nove, sono state calcolate sulla base del share medio dal primo all’ultimo giorno del mese. La gara tra le due reti principali si è svolta su un equilibrio di ascolti, senza un chiaro predominio di una sull’altra.

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Le medie d’ascolto del mese di maggio 2026 delle principali reti Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove con la media in share dal 1° all’ultimo giorno del mese. 24 ORE Nel mese di maggioe 2026 Rai1 ottiene il 18,12% di share medio e cala dello 0,43%, rispetto ad un anno fa; Rai2 invece realizza uno share medio del 5,64% e cala dello 0,15% rispetto a maggio 2025; Rai3 segna il 6,15% medio con un calo dello 0,04% rispetto ad un anno fa. Passiamo alle reti Mediaset e partiamo con Canale 5 che nel mese di maggio 2026 ottiene il 18,44% di share medio in aumento del 2,04% rispetto ad un anno fa; Italia 1 realizza uno share medio del 4,88% e scende dello 0,20% rispetto ad un anno fa; infine Rete 4 ottiene il 5,19% di share nel mese appena concluso con un aumento dello 0,27%. 🔗 Leggi su Bubinoblog

ascolti maggio 2026 testa a testa tra rai1 e canale 5 grazie alla ruota
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