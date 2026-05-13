Nella classifica degli ascolti televisivi, si registra un equilibrio tra la serie dedicata a un commissario e il reality show, con entrambi che ottengono buoni risultati. La prima semifinale dell’Eurovision si conferma come un evento di rilievo, attirando un consistente pubblico. I dati indicano come i due programmi principali si siano affrontati senza un chiaro predominio, mentre l’evento musicale ha riscosso un buon riscontro di ascolti.

Gliascolti tvdel 12 maggio assegnano la vittoria aMontalbano, dal punto di vista dei telespettatori, mentre al Grande Fratello Vip per lo share, potremmo quindi parlare di un pareggio. Invece,l’Eurovision, che ieri sera è andato in onda con la prima semifinale,ha realizzato buoni ascolti. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv: testa a testa tra Montalbano e il Gf Vip, bene l’Eurovision

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