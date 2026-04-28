Carpi capitale del canto al via la quinta edizione del Concorso Corale Nazionale Giuseppe Savani
Dal 1 al 3 maggio 2026 Carpi ospiterà la quinta edizione del Concorso Corale Nazionale "Giuseppe Savani", uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama della coralità italiana. L’evento si svolgerà presso l’Auditorium San Rocco e riunirà 18 cori provenienti da diverse regioni d’Italia in tre.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie correlate
“Città di Cologna Spiaggia”, al via la XVII edizione del Concorso Letterario NazionaleOltre la Competizione: Un’Opportunità di Crescita La partecipazione al Premio “Città di Cologna Spiaggia” va oltre la semplice competizione.
Terrazza d’Abruzzo fest 2026: quinta edizione del concorso letterario riservato a tutte le scuoleÈ riservato a tutti gli studenti delle scuole d’Italia, di ogni ordine e grado, la quinta edizione del concorso letterario nazionale “Terrazza...
Aggiornamenti e dibattiti
Il canto corale protagonista a Carpi: torna il Concorso Savani firmato AERCODal 1° al 3 maggio Carpi ospiterà la quinta edizione del Concorso Corale Nazionale Giuseppe Savani, uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama della coralità italiana. L’evento si svolgerà pres ... temponews.it
Libercantus trionfa nel Concorso nazionale SavaniIl Libercantus Ensemble trionfa nella terza edizione del prestigioso Concorso Corale Nazionale Giuseppe Savani di Carpi. L’ensemble corale perugino fondato e diretto dal maestro Vladimiro Vagnetti ... lanazione.it