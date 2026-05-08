Investita in viale Foscolo da un’auto pirata | 17enne operata è in prognosi riservata

Una ragazza di 17 anni è stata investita ieri sera mentre attraversava viale Ugo Foscolo. L’incidente è avvenuto sulla corsia interna e la giovane è stata portata in ospedale. Questa mattina si è sottoposta a un intervento chirurgico al piede, che si è concluso con successo. Le sue condizioni sono state valutate come delicate, e la prognosi resta riservata. La polizia sta indagando sull’incidente e sulla presenza di un’auto pirata.

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LECCE - È stata sottoposta questa mattina a un delicato intervento chirurgico al piede, la 17enne leccese investita ieri sera sulla corsia interna di viale Ugo Foscolo. Non è in pericolo di vita, ma le conseguenze rimediate nell’impatto inducono i medici a mantenere riservata la prognosi.La.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Investita sulle strisce da un autobus: ricoverata in prognosi riservata Attraversa la strada e viene travolto da un'auto: dentista in prognosi riservataLe sue condizioni, secondo l'Ospedale di Perugia, sarebbero gravi e la prognosi resta riservata. Contenuti e approfondimenti Cantieri in via Foscolo corsa contro il tempo per scongiurare il caosLa data di completamento dei lavori è stata fissata per martedì 9 settembre. Ma c'è forte preoccupazione in via Foscolo, oggetto delle opere di posizionamento della rete di teleriscaldamento, in ... laprovinciapavese.gelocal.it Lecce, proseguono i cantieri in città. Ma su viale Foscolo è polemica sui marciapiediProseguono, tra segnalazioni degli attivisti, che chiedono marciapiedi più larghi, limitazioni alla circolazione e correttivi, i lavori di rigenerazione urbana della circonvallazione cittadina. lagazzettadelmezzogiorno.it