Chi c’è al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma | l’elenco degli artisti sul palco

Mancano pochi giorni al Concertone del Primo Maggio a Roma, evento tradizionale che si svolgerà in Piazza San Giovanni per celebrare la Festa dei Lavoratori. Sono stati annunciati gli artisti che si esibiranno sul palco, attirando l’attenzione di pubblico e media. La manifestazione, giunta alla sua edizione annuale, vede la partecipazione di musicisti e band di diversa provenienza e generi musicali, pronti a salire sul palco per questa giornata di musica e celebrazione.

Roma, 30 aprile 2026 – Manca ormai pochissimo al Concertone del Primo Maggio che, come tradizione vuole, animerà Piazza San Giovanni a Roma nella giornata della Festa dei Lavoratori. Anche per il 2026 la manifestazione – che è nata nel 1990 – è promossa e organizzata da CGIL CISL e UIL e vedrà alternarsi sul palco alcuni dei nomi più importanti e conosciuti della musica italiana. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento musicale gratuito più grande d’Europa. https:www.quotidiano.netvideomagazineprimo-maggio-arisa-e-una-festa-che-vale-per-tutti-il-lavoro-e-veramente-sacro-jxcdfpex I conduttori. La conduzione dell’edizione 2026 del Concertone del Primo Maggio è affidata a un trio.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi c’è al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma: l’elenco degli artisti sul palco Notizie correlate Primo maggio: sul palco del concertone a Roma anche EmmaDopo aver emozionato il pubblico nel 2023 recitando una poesia di Virginia Woolf, Emma torna con la sua energia e la sua voce inconfondibile sul... Concertone del 1° Maggio 2026, da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari: tutti gli artisti sul palcoRoma, 28 aprile 2026 – Il Concertone del Primo Maggio 2026 si prepara a trasformare ancora una volta piazza San Giovanni in Laterano nel cuore della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Concertone Primo Maggio: da Geolier a Emma, scaletta stellare. Sul palco Spollon, BigMama, Arisa; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Al Concertone del Primo Maggio 2026 c'è solo un ligure: ecco chi salirà sul palco. Chi c’è al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma: l’elenco degli artisti sul palcoL’elenco dei cantanti che si alterneranno sul palco di Piazza San Giovanni a Roma nell’ormai tradizionale appuntamento promosso da Cgil, Cisl e Uil ... quotidiano.net Al Concertone del Primo Maggio 2026 c'è solo un ligure: ecco chi salirà sul palcoConto alla rovescia per il Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma, che si prepara a riportare in piazza San Giovanni una delle line up più ricche degli ultimi anni. Tra gli artisti che si esibiranno, ... primocanale.it DOMANI CONCERTONE DI TARANTO: TUTTI GLI ARTISTI DEL PRIMO MAGGIO Il Parco archeologico delle mura greche si prepara a ospitare la 13esima edizione dell’Uno Maggio Taranto libero e pensante, manifestazione che sotto la direzione artistica di - facebook.com facebook Iniziano le prove per il concertone del primo maggio a Roma. Presentati i conduttori: saranno Arisa, Pierpaolo Spollon e Big Mama. x.com